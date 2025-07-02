Соболенко — лидер сезона по выигранным тай-брейкам. Она уступала лишь Александровой

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла наибольшее количество тай-брейков на уровне WTA в текущем сезоне, сообщает Opta Ace.

Соболенко упрочила своё преимущество во втором круге Уимблдона-2025, где со счётом 7:6 (7:4), 6:4 обыграла 48-ю ракетку мира из Чехии Мари Боузкову.

Для Арины это 14 выигранный тай-брейк из 15 сыгранных в сезоне-2025. Интересно, что единственный тай-брейк в 2025 году Соболенко проиграла 17-й ракетке мира россиянке Екатерине Александровой во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе. Тогда Александрова обошла Соболенко со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).