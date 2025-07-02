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Соболенко — лидер сезона по выигранным тай-брейкам. Она уступала лишь Александровой

Соболенко — лидер сезона по выигранным тай-брейкам. Она уступала лишь Александровой
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла наибольшее количество тай-брейков на уровне WTA в текущем сезоне, сообщает Opta Ace.

Соболенко упрочила своё преимущество во втором круге Уимблдона-2025, где со счётом 7:6 (7:4), 6:4 обыграла 48-ю ракетку мира из Чехии Мари Боузкову.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Мари Боузкова
48
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Для Арины это 14 выигранный тай-брейк из 15 сыгранных в сезоне-2025. Интересно, что единственный тай-брейк в 2025 году Соболенко проиграла 17-й ракетке мира россиянке Екатерине Александровой во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе. Тогда Александрова обошла Соболенко со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

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