«К ней нет претензий». Роддик — о поражении Гауфф в первом круге Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о поражении второй ракетки мира американки Кори Гауфф в первом круге Уимблдона-2025. Гауфф проиграла украинке Даяне Ястремской со счётом 6:7 (3:7), 1:6.

«Она великолепна в том, что делает, но самое сложное покрытие для неё — это трава, особенно против мощной соперницы, такой как Ястремская. Ей нужен был более комфортный жребий в первых кругах, чтобы почувствовать покрытие, привыкнуть к траве.

Я знаю, она скажет, что это худшее, что могло случиться, что это ужасно расстраивает, и, наверное, она действительно так себя чувствует. Но если бы месяц назад ей сказали: «Знаешь что? Ты выиграешь «Ролан Гаррос». А что будет дальше — неизвестно, может, вылетишь в первом круге на всех остальных турнирах», то что бы она выбрала?

К Кори Гауфф сейчас нет никаких претензий. Она недавно выиграла свой второй турнир «Большого шлема». Она — одна из лучших теннисисток мира», – сказал Роддик во время записи подкаста Served with Andy Roddick.