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Фрэнсис Тиафо — Кэмерон Норри, результат матча 2 июля 2025, счет 1:3, 2-й круг Уимблдона

12-я ракетка мира Тиафо проиграл Норри во втором круге Уимблдона-2025
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12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо не смог пробиться в третий круг Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:10 МСК
Кэмерон Норри
61
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 7
6 		4 3 5
             
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

В матче второго круга Тиафо (12) со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 5:7 проиграл 61-й ракетке мира из Великобритании Кэмерону Норри.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 59 минут. В её рамках Тиафо 20 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Норри 17 эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Отметим, что Тиафо — 14-й сеяный теннисист, проигравший на мужском Уимблдоне-2025.

Следующим соперником Норри на Уимблдоне станет победитель матча Иржи Легечка (Чехия, 23) — Маттия Беллуччи (Италия).

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