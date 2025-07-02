12-я ракетка мира Тиафо проиграл Норри во втором круге Уимблдона-2025
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12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо не смог пробиться в третий круг Уимблдона-2025.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:10 МСК
61
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|4
|3
|5
12
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
В матче второго круга Тиафо (12) со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 5:7 проиграл 61-й ракетке мира из Великобритании Кэмерону Норри.
Встреча теннисистов продлилась 2 часа 59 минут. В её рамках Тиафо 20 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Норри 17 эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.
Отметим, что Тиафо — 14-й сеяный теннисист, проигравший на мужском Уимблдоне-2025.
Следующим соперником Норри на Уимблдоне станет победитель матча Иржи Легечка (Чехия, 23) — Маттия Беллуччи (Италия).
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