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Жоао Фонсека — Дженсон Бруксби, результат матча 2 июля 2025, счет 3:1, 2-й круг Уимблдона

Фонсека обыграл Бруксби и впервые вышел в третий круг Уимблдона
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54-я ракетка мира из Бразилии, 18-летний Жоао Фонсека вышел в третий круг Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:10 МСК
Жоао Фонсека
54
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 6
4 		7 2 4
             
Дженсон Бруксби
101
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

В матче второго круга Фонсека со счётом 6:4, 5:7, 6:2, 6:4 обыграл 101-ю ракетку мира из США Дженсона Бруксби.

Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 14 минут. В её рамках Фонсека девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Бруксби шесть эйсов, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Фонсека сразится со 143-й ракеткой мира из Чили Николасом Харри (Q).

Нельзя не отметить, что Фонсека впервые в карьере играет в основной сетке Уимблдона. В общей сложности для бразильца это второй Уимблдон, в 2024 году он проиграл в квалификации.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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