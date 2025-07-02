Фонсека обыграл Бруксби и впервые вышел в третий круг Уимблдона
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54-я ракетка мира из Бразилии, 18-летний Жоао Фонсека вышел в третий круг Уимблдона-2025.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:10 МСК
54
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 1
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|3
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|6
|6
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|7
|2
|4
101
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
В матче второго круга Фонсека со счётом 6:4, 5:7, 6:2, 6:4 обыграл 101-ю ракетку мира из США Дженсона Бруксби.
Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 14 минут. В её рамках Фонсека девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Бруксби шесть эйсов, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.
За выход в 1/8 финала Уимблдона Фонсека сразится со 143-й ракеткой мира из Чили Николасом Харри (Q).
Нельзя не отметить, что Фонсека впервые в карьере играет в основной сетке Уимблдона. В общей сложности для бразильца это второй Уимблдон, в 2024 году он проиграл в квалификации.
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