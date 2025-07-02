Фонсека обыграл Бруксби и впервые вышел в третий круг Уимблдона

54-я ракетка мира из Бразилии, 18-летний Жоао Фонсека вышел в третий круг Уимблдона-2025.

В матче второго круга Фонсека со счётом 6:4, 5:7, 6:2, 6:4 обыграл 101-ю ракетку мира из США Дженсона Бруксби.

Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 14 минут. В её рамках Фонсека девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Бруксби шесть эйсов, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Фонсека сразится со 143-й ракеткой мира из Чили Николасом Харри (Q).

Нельзя не отметить, что Фонсека впервые в карьере играет в основной сетке Уимблдона. В общей сложности для бразильца это второй Уимблдон, в 2024 году он проиграл в квалификации.