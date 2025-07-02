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Самсонова/Меликар-Мартинес— Блинкова/Юэ, результат матча 2 июля 2025, пары, счет 6:3, 6:41-й круг, Уимблдон-2025

Самсонова и Меликар-Мартинес с победы стартовали в парном разряде Уимблдона
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Российско-американский дуэт Людмила Самсонова/Николь Меликар-Мартинес вышли во второй круг парного разряда Уимблдона-2025, обыграв в стартовом матче турнира российско-китайскую пару Анна Блинкова/Юань Юэ со счётом 6:3, 6:4.

Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
02 июля 2025, среда. 17:20 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
А. Блинкова Ю. Юэ
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова

Матч продолжался 1 час 25 минут. За время встречи Самсонова/Меликар-Мартинес сделали одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и смогли реализовать 3 из 17 брейк-пойнтов. Блинкова/Юэ выполнили в игре два эйса, допустили три двойных ошиюки и реализовали один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге парного разряда Уимблдона-2025 Людмила Самсонова и Николь Меликар-Мартинес сыграют с победительницами встречи между колумбийско-американским дуэтом Мария-Камила Осорио-Серрано/Алисия Паркс и британской парой Алисия Барнетт/Эден Сильва.

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