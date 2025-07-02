Самсонова и Меликар-Мартинес с победы стартовали в парном разряде Уимблдона

Российско-американский дуэт Людмила Самсонова/Николь Меликар-Мартинес вышли во второй круг парного разряда Уимблдона-2025, обыграв в стартовом матче турнира российско-китайскую пару Анна Блинкова/Юань Юэ со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 25 минут. За время встречи Самсонова/Меликар-Мартинес сделали одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и смогли реализовать 3 из 17 брейк-пойнтов. Блинкова/Юэ выполнили в игре два эйса, допустили три двойных ошиюки и реализовали один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге парного разряда Уимблдона-2025 Людмила Самсонова и Николь Меликар-Мартинес сыграют с победительницами встречи между колумбийско-американским дуэтом Мария-Камила Осорио-Серрано/Алисия Паркс и британской парой Алисия Барнетт/Эден Сильва.