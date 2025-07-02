Фонсека — самый молодой игрок с 2001 года, дошедший до третьего круга «РГ» и Уимблдона
Поделиться
54-я ракетка мира из Бразилии Жоао Фонсека стал самым молодым с 2001 года игроком, которому удалось дойти до третьих кругов мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» и Уимблдона в одном сезоне, сообщает Opta Ace.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:10 МСК
54
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|6
|6
|
|7
|2
|4
101
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Фонсека сегодня, 2 июля, вышел в третий круг Уимблдона, со счётом 6:4, 5:7, 6:2, 6:4 обыграв 101-ю ракетку мира из США Дженсона Бруксби. Сейчас Фонсеке 18 лет и 313 дней.
В более молодом возрасте подобного у мужчин добивался американец Энди Роддик ещё в 2001 году. Тогда будущему чемпиону US Open – 2023 было 18 лет и 299 дней.
Отметим, что на «Ролан Гаррос» — 2025 Фонсеке третий круг преодолеть не удалось. Он проиграл британцу Джеку Дрейперу.
Комментарии
- 2 июля 2025
-
18:50
-
18:46
-
18:30
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:50
-
17:42
-
17:33
-
17:16
-
16:53
-
16:41
-
16:31
-
16:21
-
16:20
-
15:53
-
15:36
-
15:33
-
15:13
-
15:12
-
14:47
-
14:40
-
14:28
-
14:27
-
14:15
-
13:56
-
13:42
-
13:30
-
13:26
-
13:17
-
13:03
-
12:48
-
12:45
-
12:31