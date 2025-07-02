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Фонсека — самый молодой игрок с 2001 года, дошедший до третьего круга «РГ» и Уимблдона

Фонсека — самый молодой игрок с 2001 года, дошедший до третьего круга «РГ» и Уимблдона
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54-я ракетка мира из Бразилии Жоао Фонсека стал самым молодым с 2001 года игроком, которому удалось дойти до третьих кругов мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» и Уимблдона в одном сезоне, сообщает Opta Ace.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:10 МСК
Жоао Фонсека
54
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 6
4 		7 2 4
             
Дженсон Бруксби
101
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

Фонсека сегодня, 2 июля, вышел в третий круг Уимблдона, со счётом 6:4, 5:7, 6:2, 6:4 обыграв 101-ю ракетку мира из США Дженсона Бруксби. Сейчас Фонсеке 18 лет и 313 дней.

В более молодом возрасте подобного у мужчин добивался американец Энди Роддик ещё в 2001 году. Тогда будущему чемпиону US Open – 2023 было 18 лет и 299 дней.

Отметим, что на «Ролан Гаррос» — 2025 Фонсеке третий круг преодолеть не удалось. Он проиграл британцу Джеку Дрейперу.

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