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«Если проиграю следующий матч – это ваша вина». Андреева подшутила над Навратиловой

«Если проиграю следующий матч – это ваша вина». Андреева подшутила над Навратиловой
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Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева подшутила в студии канала Tennis Channel над 18-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема», экс первой ракеткой мира Мартиной Навратиловой, после того, как та дала ей совет по игре на травяных кортах.

Андреева: Можете дать совет, как лучше играть на траве?
Навратилова: Ну, необходимо играть в низкой стойке и немного укорачивать замах при ударе.

Андреева: Хорошо, я попробую. Если я проиграю следующий матч, то это будет ваша вина (улыбается).
Навратилова: Без обид. Хорошо, а если ты выиграешь, то что получу я?

Андреева: Если я выиграю, то оплачу ваш счёт за ужин в хорошем ресторане.
Навратилова: О, здорово! Это больше, чем я получала ранее, до тренерских советов (смеётся).

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