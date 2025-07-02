Соболенко — о проблемах Зверева: безумие слышать от Саши подобное, он же окружён семьёй

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в третий круг Уимблдона-2025 попыталась дать совет третьей ракетке мира немцу Александру Звереву, который после сенсационного вылета с турнира признался, что испытывает серьёзные ментальные проблемы.

«У меня был психолог лет пять, мы перестали с ним работать где-то в 2022-м. Вообще, безумие слышать подобное от Александра, потому что он окружил себя семьёй. Думаю, очень важно открыто говорить о том, через что ты приходишь. Особенно если у тебя есть семья, то ей можно сказать всё что угодно. Очень важно быть открытым и говорить, через что ты приходишь. Если держать всё в себе, это тебя уничтожит. Думаю, это то, что происходит с ним. И ему надо просто открыться кому-то близкому, лучше всего — семье, потому что родные примут всё. Когда начинаешь говорить о своих проблемах, начинаешь осознавать много вещей. Это помогает находить решения. Думаю, ему просто надо быть чуть более открытым. Не только к себе, но и к семье, к команде, чтобы все понимали, что у него в голове. Это самое главное. Мы с командой постоянно говорим друг с другом, поэтому мне не нужна терапия. У меня есть моя команда, мы обо всём говорим, и я знаю, что они не будут меня осуждать или винить. Они просто это примут, и мы это преодолеем. Это лучший совет, который я могу дать Саше», — сказала Соболенко на пресс-конференции.