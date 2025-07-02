Хачанов пробился в третий круг Уимблдона-2025, в пяти сетах обыграв 144-ю ракетку мира

Серебряный призёр Олимпиады — 2020 в одиночном разряде, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдона-2025.

Во втором круге 29-летний Хачанов (17) со счётом 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, 6:4 обыграл 144-ю ракетку мира из Японии 22-летнего Синтаро Мочизуки (Q).

Встреча Хачанова с Мочизуки продлилась 3 часа 43 минуты. В её рамках Карен 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Синтаро шесть эйсов, три двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 20.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Хачанов сразится с победителем матча Нуну Боржеш (Португалия) — Билли Харрис (Великобритания).