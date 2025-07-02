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Карен Хачанов – Синтаро Мочизуки, результат матча 2 июля 2025, счет 3:2, 2-й круг Уимблдона

Хачанов пробился в третий круг Уимблдона-2025, в пяти сетах обыграв 144-ю ракетку мира
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Серебряный призёр Олимпиады — 2020 в одиночном разряде, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:35 МСК
Синтаро Мочизуки
144
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 6 3 4
1 		7 9 4 6 6
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Во втором круге 29-летний Хачанов (17) со счётом 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, 6:4 обыграл 144-ю ракетку мира из Японии 22-летнего Синтаро Мочизуки (Q).

Встреча Хачанова с Мочизуки продлилась 3 часа 43 минуты. В её рамках Карен 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Синтаро шесть эйсов, три двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 20.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Хачанов сразится с победителем матча Нуну Боржеш (Португалия) — Билли Харрис (Великобритания).

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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