Хромачёва и Штолляр вышли во второй круг парного разряда Уимблдона

Россиянка Ирина Хромачёва и венгерка Фанни Штолляр с победы стартовали в парном разряде Уимблдона-2025, обыграв сербско-нидерландскую пару Александра Крунич/Сюзан Ламенс со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За время матча пара Хромачёва/Штолляр сделали две подачи навылет, допустили две двойных ошибки и смогли реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Крунич/Ламенс выполнили один эйс, допустили три двойных ошибки и реализовали единственный брейк-пойнт в матче.

Во втором круге парного разряда Уимблдона-2025 Ирина Хромачёва и Фанни Штолляр сыграют с победительницами встречи между белоруско-американским дуэтом Виктория Азаренко/Эшлин Крюгер и бельгийско-румынской парой Гретье Миннен/Моника Никулеску.