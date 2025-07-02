Хромачёва и Штолляр вышли во второй круг парного разряда Уимблдона
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Россиянка Ирина Хромачёва и венгерка Фанни Штолляр с победы стартовали в парном разряде Уимблдона-2025, обыграв сербско-нидерландскую пару Александра Крунич/Сюзан Ламенс со счётом 6:3, 7:6 (7:2).
Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
02 июля 2025, среда. 17:55 МСК
Ирина Хромачёва
Фанни Штолляр
И. Хромачёва Ф. Штолляр
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
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|6 2
Александра Крунич
Сюзан Ламенс
А. Крунич С. Ламенс
Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За время матча пара Хромачёва/Штолляр сделали две подачи навылет, допустили две двойных ошибки и смогли реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Крунич/Ламенс выполнили один эйс, допустили три двойных ошибки и реализовали единственный брейк-пойнт в матче.
Во втором круге парного разряда Уимблдона-2025 Ирина Хромачёва и Фанни Штолляр сыграют с победительницами встречи между белоруско-американским дуэтом Виктория Азаренко/Эшлин Крюгер и бельгийско-румынской парой Гретье Миннен/Моника Никулеску.
Комментарии
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