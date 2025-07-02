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Хромачёва/Штолляр— Крунич/Ламенс, результат матча 2 июля 2025, пары, счет 6:3, 7:6 (7:2), 1-й круг, Уимблдон-2025

Хромачёва и Штолляр вышли во второй круг парного разряда Уимблдона
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Россиянка Ирина Хромачёва и венгерка Фанни Штолляр с победы стартовали в парном разряде Уимблдона-2025, обыграв сербско-нидерландскую пару Александра Крунич/Сюзан Ламенс со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
02 июля 2025, среда. 17:55 МСК
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Фанни Штолляр
Венгрия
Фанни Штолляр
И. Хромачёва Ф. Штолляр
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 2
         
Александра Крунич
Сербия
Александра Крунич
Сюзан Ламенс
Нидерланды
Сюзан Ламенс
А. Крунич С. Ламенс

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За время матча пара Хромачёва/Штолляр сделали две подачи навылет, допустили две двойных ошибки и смогли реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Крунич/Ламенс выполнили один эйс, допустили три двойных ошибки и реализовали единственный брейк-пойнт в матче.

Во втором круге парного разряда Уимблдона-2025 Ирина Хромачёва и Фанни Штолляр сыграют с победительницами встречи между белоруско-американским дуэтом Виктория Азаренко/Эшлин Крюгер и бельгийско-румынской парой Гретье Миннен/Моника Никулеску.

Сетка парного женского турнира Уимблдона 2025
Календарь парного женского турнира Уимблдона 2025
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