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Андрей Рублёв – Ллойд Харрис, результат матча 2 июля 2025, счет 3:1, 2-й круг Уимблдона

Андрей Рублёв с потерей сета обыграл 320-ю ракетку мира во втором круге Уимблдона-2025
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в третий круг Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 16:35 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 1 		6 7 7 6
7 7 		4 6 5 3
             
Ллойд Харрис
320
ЮАР
Ллойд Харрис
Л. Харрис

Во втором круге Рублёв со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл 320-ю ракетку мира из ЮАР Ллойда Харриса.

Встреча Рублёва с Харрисом продлилась 2 часа 48 минут. В её рамках Андрей 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ллойда 25 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в 1/8 финала травяного мэйджора Рублёв сразится со 123-й ракеткой мира 37-летним французом Адрианом Маннарино (Q), который является весьма опасным соперником на траве.

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Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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