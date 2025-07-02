Андрей Рублёв с потерей сета обыграл 320-ю ракетку мира во втором круге Уимблдона-2025

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в третий круг Уимблдона-2025.

Во втором круге Рублёв со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл 320-ю ракетку мира из ЮАР Ллойда Харриса.

Встреча Рублёва с Харрисом продлилась 2 часа 48 минут. В её рамках Андрей 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ллойда 25 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в 1/8 финала травяного мэйджора Рублёв сразится со 123-й ракеткой мира 37-летним французом Адрианом Маннарино (Q), который является весьма опасным соперником на траве.