Андрей Рублёв с потерей сета обыграл 320-ю ракетку мира во втором круге Уимблдона-2025
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в третий круг Уимблдона-2025.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 16:35 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
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|6
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|4
|6 5
|3
320
Ллойд Харрис
Л. Харрис
Во втором круге Рублёв со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл 320-ю ракетку мира из ЮАР Ллойда Харриса.
Встреча Рублёва с Харрисом продлилась 2 часа 48 минут. В её рамках Андрей 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ллойда 25 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в 1/8 финала травяного мэйджора Рублёв сразится со 123-й ракеткой мира 37-летним французом Адрианом Маннарино (Q), который является весьма опасным соперником на траве.
Комментарии
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