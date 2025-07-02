Хачанов вышел в лидеры среди действующих российских теннисистов по победам в пятисетовиках
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Серебряный призёр Олимпиады — 2020 в одиночном разряде, 20-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в лидеры среди действующих российских теннисистов по количеству побед в пятисетовых матчах.
Сегодня, 2 июля, Хачанов выиграл 11-й пятисетовик в карьере. Это произошло во втором круге Уимблдона-2025. 29-летний Хачанов (17) со счётом 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 обошёл 144-ю ракетку мира из Японии 22-летнего Синтаро Мочизуки (Q).
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:35 МСК
144
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 7
|6
|3
|4
|
|7 9
|4
|6
|6
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
Рейтинг действующих российских теннисистов по победам в пятисетовиках:
Карен Хачанов — 11 побед и 12 поражений
Андрей Рублёв — 10/9
Даниил Медведев — 9/12
Аслан Карацев — 3/4
Роман Сафиуллин — 2/5
Павел Котов — 2/2
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