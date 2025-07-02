Светлана Кузнецова назвала причины массового вылета звёзд на старте Уимблдона-2025

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова проанализировала сенсационные вылеты на старте Уимблдона как у мужчин, так и у женщин.

«Я действительно верила в хорошую игру Остапенко, Муховой, Бублика — мне казалось, что они должны отлично сыграть. Но теннис тем и прекрасен (и коварен одновременно), что он непредсказуем.

У Бублика, например, была фееричная победа на одном из предыдущих турниров, и, возможно, это немного расслабило. У Коко Гауфф была очень сложная соперница уже в первом круге. Такое бывает.

Грести всех под одну гребёнку здесь не получится. Но я всегда говорила, что для топ-игроков самые уязвимые моменты — это как раз первые круги. Потому что ты ещё не вошёл в ритм, ещё не разыгрался, не почувствовал покрытие. Может попасться сложный соперник, у тебя может быть просто неудачный день. Всё это складывается.

Плюс — трава, покрытие очень специфическое. Во-первых, оно снижает разницу в уровне между игроками — даже между топами и теми, кто в рейтинге гораздо ниже. Во-вторых, сами розыгрыши на траве короче, быстрее, и многое решают пара подач или пара ошибок. Поэтому, если и можно объяснить этот массовый вылет звёзд, то, скорее всего, сочетанием этих факторов, а также, возможно, у кого-то — завышенные ожидания. Очень часто, когда на тебя возлагают большие надежды (и ты сам хочешь дойти до финала), ты фокусируешься на дальнейшей сетке, а на первые круги не хватает концентрации. Когда желаешь большего, думаешь о конце, а не о начале», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.