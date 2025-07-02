Эмма Наварро призналась, что её раздражают упоминания в СМИ финансового состояния семьи

10-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро высказалась о том, как воспринимает разговоры о своём происхождении и финансовом статусе семьи. Отец Эммы – Бенджамин Наварро – миллиардер, крупный предприниматель и организатор теннисных турниров в США.

«Я ничего не читаю. Ни комментарии, ни статьи, ничего подобного. Я не знаю, что говорят болельщики. Конечно, появляются заголовки, и там упоминается, что мой отец миллиардер, это нормально, но я не росла в условиях, где всё просто давали.

Мы выросли довольно традиционно. Вставали в 6 утра в субботу и шли играть в теннис… С детства для нас было важно научиться быть выносливыми, трудолюбивыми, уметь ставить цели, действовать с намерением и вести продуктивную жизнь. Поэтому мне не нравится, когда меня называют «дочкой того-то с таким-то состоянием». Это ярлык, который мне совсем не по душе», приводит слова Наварро Tatler.