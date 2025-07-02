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Карлос Алькарас – Оливер Тарт, результат матча 2 июля 2025, счет 3:0, 2-й круг Уимблдона

Карлос Алькарас уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2025
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продолжает защиту титула на Уимблдоне.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 17:40 МСК
Оливер Тарвет
733
Великобритания
Оливер Тарвет
О. Тарвет
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Алькарас (2) вышел в третий круг травяного мэйджора, со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграв 733-ю ракетку мира из Великобритании Оливера Тарвета (Q).

Встреча Алькараса с Тарветом продлилась 2 часа 17 минут. В её рамках Карлос три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Оливера один эйс, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Алькараса на Уимблдоне станет победитель матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Алькарас — двукратный чемпион Уимблдона (2023, 2024).

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Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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