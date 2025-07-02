Карлос Алькарас уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2025

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продолжает защиту титула на Уимблдоне.

Алькарас (2) вышел в третий круг травяного мэйджора, со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграв 733-ю ракетку мира из Великобритании Оливера Тарвета (Q).

Встреча Алькараса с Тарветом продлилась 2 часа 17 минут. В её рамках Карлос три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Оливера один эйс, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Алькараса на Уимблдоне станет победитель матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Алькарас — двукратный чемпион Уимблдона (2023, 2024).