Карлос Алькарас уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2025
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продолжает защиту титула на Уимблдоне.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 17:40 МСК
733
Оливер Тарвет
О. Тарвет
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|4
|
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Алькарас (2) вышел в третий круг травяного мэйджора, со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграв 733-ю ракетку мира из Великобритании Оливера Тарвета (Q).
Встреча Алькараса с Тарветом продлилась 2 часа 17 минут. В её рамках Карлос три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Оливера один эйс, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.
Следующим соперником Алькараса на Уимблдоне станет победитель матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Алькарас — двукратный чемпион Уимблдона (2023, 2024).
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