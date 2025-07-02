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Калинская/Кырстя – Моратлли/Сантамария, результат матча 2 июля 2025, счет 2:0, 1-й круг Уимблдона

Калинская вместе с Кырстей уверенно стартовали в парном разряде Уимблдона-2025
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Российская теннисистка Анна Калинская вместе с румынкой Сораной Кырстей вышла во второй круг парного разряда Уимблдона-2025.

Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
02 июля 2025, среда. 19:05 МСК
Анджелика Морателли
Италия
Анджелика Морателли
Сабрина Сантамария
США
Сабрина Сантамария
А. Морателли С. Сантамария
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская

В стартовом матче Калинская и Кырстя со счётом 6:2, 6:3 обыграли дуэт Анджелики Морателли (Италия) и Сабрины Сантамарии (США).

Встреча дуэтов продлилась 1 час 16 минут. В её рамках Калинская и Кырстя два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Морателли и Сантамарии ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующими соперницами Калинской и Кырсти станут победительницы матча Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания) (7) — Камилла Рахимова (Россия)/Анна Сискова (Чехия).

Сетка парного разряда Уимблдона-2025 у женщин
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