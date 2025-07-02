Калинская вместе с Кырстей уверенно стартовали в парном разряде Уимблдона-2025

Российская теннисистка Анна Калинская вместе с румынкой Сораной Кырстей вышла во второй круг парного разряда Уимблдона-2025.

В стартовом матче Калинская и Кырстя со счётом 6:2, 6:3 обыграли дуэт Анджелики Морателли (Италия) и Сабрины Сантамарии (США).

Встреча дуэтов продлилась 1 час 16 минут. В её рамках Калинская и Кырстя два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Морателли и Сантамарии ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующими соперницами Калинской и Кырсти станут победительницы матча Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания) (7) — Камилла Рахимова (Россия)/Анна Сискова (Чехия).