Калинская вместе с Кырстей уверенно стартовали в парном разряде Уимблдона-2025
Поделиться
Российская теннисистка Анна Калинская вместе с румынкой Сораной Кырстей вышла во второй круг парного разряда Уимблдона-2025.
Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
02 июля 2025, среда. 19:05 МСК
Анджелика Морателли
Сабрина Сантамария
А. Морателли С. Сантамария
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Сорана Кырстя
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская
В стартовом матче Калинская и Кырстя со счётом 6:2, 6:3 обыграли дуэт Анджелики Морателли (Италия) и Сабрины Сантамарии (США).
Встреча дуэтов продлилась 1 час 16 минут. В её рамках Калинская и Кырстя два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Морателли и Сантамарии ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
Следующими соперницами Калинской и Кырсти станут победительницы матча Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания) (7) — Камилла Рахимова (Россия)/Анна Сискова (Чехия).
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июля 2025
-
20:55
-
20:48
-
20:45
-
20:27
-
20:25
-
20:18
-
19:58
-
19:57
-
19:44
-
19:34
-
19:21
-
19:19
-
19:15
-
19:04
-
19:01
-
18:50
-
18:46
-
18:30
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:50
-
17:42
-
17:33
-
17:16
-
16:53
-
16:41
-
16:31
-
16:21
-
16:20
-
15:53
-
15:36
-
15:33
-
15:13