Линда Носкова пробилась в третий круг Уимблдона

27-я ракетка мира чешка Линда Носкова вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв немецкую теннисистку Еву Лис (61-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 2:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 46 минут. За время встречи Линда Носкова сделала две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать 7 из 11 брейк-пойнтов. Ева Лис не смогла сделать в игре ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов.

В третьем круге Уимблдона-2025 Линда Носкова сыграет с победительницей встречи между россиянкой Камиллой Рахимовой (80-й номер рейтинга) и итальянской теннисисткой Жасмин Паолини (пятая ракетка мира).