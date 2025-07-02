Линда Носкова пробилась в третий круг Уимблдона
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27-я ракетка мира чешка Линда Носкова вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв немецкую теннисистку Еву Лис (61-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 2:6, 6:3.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 18:40 МСК
61
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|2
|6
27
Линда Носкова
Л. Носкова
Матч продолжался 1 час 46 минут. За время встречи Линда Носкова сделала две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать 7 из 11 брейк-пойнтов. Ева Лис не смогла сделать в игре ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов.
В третьем круге Уимблдона-2025 Линда Носкова сыграет с победительницей встречи между россиянкой Камиллой Рахимовой (80-й номер рейтинга) и итальянской теннисисткой Жасмин Паолини (пятая ракетка мира).
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