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Линда Носкова — Ева Лис, результат матча 2 июля 2025, счет 6:2, 2:6, 6:3, 2-й круг, Уимблдон-2025

Линда Носкова пробилась в третий круг Уимблдона
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27-я ракетка мира чешка Линда Носкова вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв немецкую теннисистку Еву Лис (61-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 2:6, 6:3.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 18:40 МСК
Ева Лис
61
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 3
6 		2 6
         
Линда Носкова
27
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Матч продолжался 1 час 46 минут. За время встречи Линда Носкова сделала две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать 7 из 11 брейк-пойнтов. Ева Лис не смогла сделать в игре ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов.

В третьем круге Уимблдона-2025 Линда Носкова сыграет с победительницей встречи между россиянкой Камиллой Рахимовой (80-й номер рейтинга) и итальянской теннисисткой Жасмин Паолини (пятая ракетка мира).

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