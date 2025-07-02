Андрей Рублёв, Уимблдон-2025: результаты матчей, следующий соперник, путь до титула

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв продолжает своё выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результаты его прошедших поединков, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Андрея Рублёва на Уимблдоне-2025:

1-й круг. Андрей Рублёв (Россия, 14) – Ласло Джере (Сербия) – 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6).

2-й круг. Андрей Рублёв (Россия, 14) – Ллойд Харрис (ЮАР) – 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Следующий матч Андрея Рублёва на Уимблдоне-2025:

3-й круг. Андрей Рублёв (Россия, 14) – Адриан Маннарино (Франция, Q).

Потенциальный путь Андрея Рублёва к титулу на Уимблдоне-2025:

1/8 финала. Андрей Рублёв (Россия, 14) – Карлос Алькарас (Испания, 2).

1/4 финала. Андрей Рублёв (Россия, 14) – Иржи Легечка (Чехия, 23).

Полуфинал. Андрей Рублёв (Россия, 14) – Карен Хачанов (Россия, 17).

Финал. Андрей Рублёв (Россия, 14) – Янник Синнер (Италия, 1).