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Наоми Осака — Катержина Синякова, результат матча 2 июля 2025, счет 6:3, 6:2, 2-й круг, Уимблдон-2025

Наоми Осака обыграла Катержину Синякову и вышла в третий круг Уимблдона
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53-й номер рейтинга японка Наоми Осака вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв чешскую теннисистку Катержину Синякову (81-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 19:35 МСК
Наоми Осака
53
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Катержина Синякова
81
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Матч продлился 1 час 17 минут. За время игры Наоми Осака сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Катержина Синякова допустила восемь двойных ошибок в игре, ни разу не сделала подачу навылет и реализовала один брейк-пойнт из четырёх за игру.

В третьем круге Уимблдона-2025 Наоми Осака сыграет с победительницей встречи между американкой Эшлин Крюгер и российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.

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