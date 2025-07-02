Наоми Осака обыграла Катержину Синякову и вышла в третий круг Уимблдона

53-й номер рейтинга японка Наоми Осака вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв чешскую теннисистку Катержину Синякову (81-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Матч продлился 1 час 17 минут. За время игры Наоми Осака сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Катержина Синякова допустила восемь двойных ошибок в игре, ни разу не сделала подачу навылет и реализовала один брейк-пойнт из четырёх за игру.

В третьем круге Уимблдона-2025 Наоми Осака сыграет с победительницей встречи между американкой Эшлин Крюгер и российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.