Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас повторил достижение Даниила Медведева, выиграв 20-й матч подряд

Карлос Алькарас повторил достижение Даниила Медведева, выиграв 20-й матч подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продлил серию своих побед до 20 матчей.

20-ю победу Алькарас одержал во втором круге Уимблдона-2025, со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграв 733-ю ракетку мира из Великобритании Оливера Тарвета (Q).

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 17:40 МСК
Оливер Тарвет
733
Великобритания
Оливер Тарвет
О. Тарвет
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Серия из 20 побед — седьмой показатель в истории XXI века, столько же побед подряд смог достичь россиянин Даниил Медведев.

Самые длинные серии побед у мужчин на уровне ATP в XXI веке:

Новак Джокович (2010–2011) – 43 победы подряд.
Роджер Федерер (2006–2007) – 41.
Рафаэль Надаль (2008) – 32.
Энди Маррей (2016–2017) – 28.
Янник Синнер (2024–2025) – 26.
Хуан Мартин дель Потро (2008) – 23.
Даниил Медведев (2020–2021) – 20.
Карлос Алькарас (2025) – 20.

Следующим соперником Алькараса на Уимблдоне станет победитель матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Материалы по теме
Хачанов выиграл триллер на Уимблдоне! Рублёв также добыл сложнейшую волевую победу
Хачанов выиграл триллер на Уимблдоне! Рублёв также добыл сложнейшую волевую победу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android