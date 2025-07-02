Карлос Алькарас повторил достижение Даниила Медведева, выиграв 20-й матч подряд

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продлил серию своих побед до 20 матчей.
20-ю победу Алькарас одержал во втором круге Уимблдона-2025, со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграв 733-ю ракетку мира из Великобритании Оливера Тарвета (Q).
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Серия из 20 побед — седьмой показатель в истории XXI века, столько же побед подряд смог достичь россиянин Даниил Медведев.
Самые длинные серии побед у мужчин на уровне ATP в XXI веке:
Новак Джокович (2010–2011) – 43 победы подряд.
Роджер Федерер (2006–2007) – 41.
Рафаэль Надаль (2008) – 32.
Энди Маррей (2016–2017) – 28.
Янник Синнер (2024–2025) – 26.
Хуан Мартин дель Потро (2008) – 23.
Даниил Медведев (2020–2021) – 20.
Карлос Алькарас (2025) – 20.
Следующим соперником Алькараса на Уимблдоне станет победитель матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
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