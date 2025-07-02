Екатерина Александрова и Чжан Шуай успешно стартовали в парном разряде Уимблдона-2025
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17-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вместе с китаянкой Чжан Шуай успешно стартовали в парном разряде Уимблдона-2025.
Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
02 июля 2025, среда. 19:45 МСК
Надежда Киченок
Юлия Стародубцева
Н. Киченок Ю. Стародубцева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|2
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|6
Екатерина Александрова
Чжан Шуай
Е. Александрова Ч. Шуай
В матче первого круга Александрова и Шуай (14) со счётом 7:5, 6:2 обыграли украинский дуэт Надежда Киченок/Юлия Стародубцева.
Встреча теннисных дуэтов продлилась 1 час 27 минут. В её рамках Александрова и Чжан Шуай два раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Киченок и Стародубцевой два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Далее Александрова и Чжан Шуай сразятся с победительницами матча Айла Томлянович (Австралия)/Виктория Томова (Болгария) — Эри Ходзуми (Япония)/Алдила Сутджиади (Индонезия).
Комментарии
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