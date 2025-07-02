Алькарас уступает только Лэйверу по скорости достижения 20 побед на Уимблдоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 20-ю победу в мужском одиночном разряде Уимблдона-2025, со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграв 733-ю ракетку мира из Великобритании Оливера Тарвета (Q). Для первых 20 побед на травяном мэйджоре ему понадобилось 22 матча. Это второй показатель по скорости в Открытой эре (с 1968 года), сообщает Opta Ace.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 17:40 МСК
733
Оливер Тарвет
О. Тарвет
Окончен
0 : 3
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Рекордсмены Открытой эры у мужчин по скорости достижения 20 первых побед на Уимблдоне:
Род Лэйвер (Австралия) — 21 матч
Карлос Алькарас (Испания) — 22 матча
Борис Беккер (Германия) — 22 матча
Джимми Коннорс (США) — 22 матча
Джон Ньюкомб (Австралия) — 22 матча
Комментарии
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