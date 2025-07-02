Алькарас уступает только Лэйверу по скорости достижения 20 побед на Уимблдоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 20-ю победу в мужском одиночном разряде Уимблдона-2025, со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграв 733-ю ракетку мира из Великобритании Оливера Тарвета (Q). Для первых 20 побед на травяном мэйджоре ему понадобилось 22 матча. Это второй показатель по скорости в Открытой эре (с 1968 года), сообщает Opta Ace.

Рекордсмены Открытой эры у мужчин по скорости достижения 20 первых побед на Уимблдоне:

Род Лэйвер (Австралия) — 21 матч

Карлос Алькарас (Испания) — 22 матча

Борис Беккер (Германия) — 22 матча

Джимми Коннорс (США) — 22 матча

Джон Ньюкомб (Австралия) — 22 матча