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Алькарас уступает только Лэйверу по скорости достижения 20 побед на Уимблдоне

Алькарас уступает только Лэйверу по скорости достижения 20 побед на Уимблдоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 20-ю победу в мужском одиночном разряде Уимблдона-2025, со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграв 733-ю ракетку мира из Великобритании Оливера Тарвета (Q). Для первых 20 побед на травяном мэйджоре ему понадобилось 22 матча. Это второй показатель по скорости в Открытой эре (с 1968 года), сообщает Opta Ace.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 17:40 МСК
Оливер Тарвет
733
Великобритания
Оливер Тарвет
О. Тарвет
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Рекордсмены Открытой эры у мужчин по скорости достижения 20 первых побед на Уимблдоне:

Род Лэйвер (Австралия) — 21 матч
Карлос Алькарас (Испания) — 22 матча
Борис Беккер (Германия) — 22 матча
Джимми Коннорс (США) — 22 матча
Джон Ньюкомб (Австралия) — 22 матча

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