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Эмма Радукану — Маркета Вондроушова, результат матча 2 июля 2025, счет 6:3, 6:3, 2-й круг, Уимблдон-2025

Эмма Радукану обыграла Маркету Вондроушову и вышла в третий круг Уимблдона
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40-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв чешку Маркету Вондроушову (73-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 20:25 МСК
Эмма Радукану
40
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Маркета Вондроушова
73
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время игры Эмма Радукану сделала две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Маркета Вондроушова выполнила один эйс, допустив при этом шесть двойных ошибок за матч, и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

В третьем круге Уимблдона-2025 Эмма Радукану сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая была сильнее чешки Мари Боузковой (7:6 (7:4), 6:4).

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