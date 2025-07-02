Эмма Радукану обыграла Маркету Вондроушову и вышла в третий круг Уимблдона
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40-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв чешку Маркету Вондроушову (73-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 20:25 МСК
40
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
73
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время игры Эмма Радукану сделала две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Маркета Вондроушова выполнила один эйс, допустив при этом шесть двойных ошибок за матч, и реализовала один брейк-пойнт из пяти.
В третьем круге Уимблдона-2025 Эмма Радукану сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая была сильнее чешки Мари Боузковой (7:6 (7:4), 6:4).
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