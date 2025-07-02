Эмма Радукану обыграла Маркету Вондроушову и вышла в третий круг Уимблдона

40-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв чешку Маркету Вондроушову (73-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время игры Эмма Радукану сделала две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Маркета Вондроушова выполнила один эйс, допустив при этом шесть двойных ошибок за матч, и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

В третьем круге Уимблдона-2025 Эмма Радукану сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая была сильнее чешки Мари Боузковой (7:6 (7:4), 6:4).