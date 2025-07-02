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«В голове была жёсткая ругань». Рублёв — о том, что проиграл 1-й сет Харрису на Уимблдоне

«В голове была жёсткая ругань». Рублёв — о том, что проиграл 1-й сет Харрису на Уимблдоне
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в третий круг Уимблдона-2025. Во втором Рублёв (14) со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл 320-ю ракетку мира из ЮАР Ллойда Харриса.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 16:35 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 1 		6 7 7 6
7 7 		4 6 5 3
             
Ллойд Харрис
320
ЮАР
Ллойд Харрис
Л. Харрис

— Андрей, поздравляю тебя с выходом в третий круг Уимблдона, это был непростой матч.
— Да, матч в целом был супертяжёлым. Ллойд играл невероятно, подавал действительно потрясающе, так что было сложно что-то сделать на его подаче, у меня почти не было шансов, а когда парень так подает на траве, что ты проигрываешь первый сет, у тебя возникает много мыслей об этом.

— Расскажи мне о некоторых из них.
— Вы просили меня не ругаться.

— Попробуй использовать другие слова.
— Нет, была только жёсткая ругань. Мне повезло выиграть третий сет, этот момент и стал решающим для меня, — сказал Рублёв в интервью на корте.

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