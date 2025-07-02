«В голове была жёсткая ругань». Рублёв — о том, что проиграл 1-й сет Харрису на Уимблдоне

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в третий круг Уимблдона-2025. Во втором Рублёв (14) со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл 320-ю ракетку мира из ЮАР Ллойда Харриса.

— Андрей, поздравляю тебя с выходом в третий круг Уимблдона, это был непростой матч.

— Да, матч в целом был супертяжёлым. Ллойд играл невероятно, подавал действительно потрясающе, так что было сложно что-то сделать на его подаче, у меня почти не было шансов, а когда парень так подает на траве, что ты проигрываешь первый сет, у тебя возникает много мыслей об этом.

— Расскажи мне о некоторых из них.

— Вы просили меня не ругаться.

— Попробуй использовать другие слова.

— Нет, была только жёсткая ругань. Мне повезло выиграть третий сет, этот момент и стал решающим для меня, — сказал Рублёв в интервью на корте.