«В голове была жёсткая ругань». Рублёв — о том, что проиграл 1-й сет Харрису на Уимблдоне

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в третий круг Уимблдона-2025. Во втором Рублёв (14) со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл 320-ю ракетку мира из ЮАР Ллойда Харриса.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|6
|
|4
|6 5
|3
— Андрей, поздравляю тебя с выходом в третий круг Уимблдона, это был непростой матч.
— Да, матч в целом был супертяжёлым. Ллойд играл невероятно, подавал действительно потрясающе, так что было сложно что-то сделать на его подаче, у меня почти не было шансов, а когда парень так подает на траве, что ты проигрываешь первый сет, у тебя возникает много мыслей об этом.
— Расскажи мне о некоторых из них.
— Вы просили меня не ругаться.
— Попробуй использовать другие слова.
— Нет, была только жёсткая ругань. Мне повезло выиграть третий сет, этот момент и стал решающим для меня, — сказал Рублёв в интервью на корте.
- 2 июля 2025
-
22:31
-
22:15
-
22:09
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:49
-
21:36
-
21:21
-
21:08
-
20:55
-
20:48
-
20:45
-
20:27
-
20:25
-
20:18
-
19:58
-
19:57
-
19:44
-
19:34
-
19:21
-
19:19
-
19:15
-
19:04
-
19:01
-
18:50
-
18:46
-
18:30
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:50
-
17:42
-
17:33