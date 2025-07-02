Камилла Рахимова сенсационно обыграла Жасмин Паолини во втором круге Уимблдона-2025
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80-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв итальянку Жасмин Паолини (пятый номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 6:4, 6:4.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 19:40 МСК
5
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
1 : 2
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80
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Матч продлился 2 часа 19 минут. За время игры Камилла Рахимова не смогла ни разу подать навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. Жасмин Паолини выполнила за матч два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи.
Жасмин Паолини выходила в финал Уимблдона-2024, где уступила чешке Барборе Крейчиковой (2:6, 6:2, 4:6).
В третьем круге Уимблдона-2025 Камилла Рахимова сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой (27-й номер рейтинга WTA).
Комментарии
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