Камилла Рахимова сенсационно обыграла Жасмин Паолини во втором круге Уимблдона-2025

80-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв итальянку Жасмин Паолини (пятый номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Матч продлился 2 часа 19 минут. За время игры Камилла Рахимова не смогла ни разу подать навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. Жасмин Паолини выполнила за матч два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Жасмин Паолини выходила в финал Уимблдона-2024, где уступила чешке Барборе Крейчиковой (2:6, 6:2, 4:6).

В третьем круге Уимблдона-2025 Камилла Рахимова сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой (27-й номер рейтинга WTA).