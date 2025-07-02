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Карлос Алькарас — о 20 победах подряд: просто стараюсь получать удовольствие

Карлос Алькарас — о 20 победах подряд: просто стараюсь получать удовольствие
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что продлил свою победную серию до 20 матчей.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 17:40 МСК
Оливер Тарвет
733
Великобритания
Оливер Тарвет
О. Тарвет
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Алькарас (2) вышел в третий круг Уимблдона-2025, со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграв 733-ю ракетку мира из Великобритании Оливера Тарвета (Q).

– Ты одержал 20-ю победу подряд. Каково это быть в такой форме?
– Думаю, я нашёл правильный подход. Стараюсь получать удовольствие от каждого матча независимо от результата. Это, наверное, ключ к успеху в последние два-три месяца. Когда у тебя победная серия, ты просто стараешься продолжать. Играя на этом турнире и на этом корте, я стараюсь двигаться вперёд. Воспринимаю это как подарок и стараюсь максимально наслаждаться атмосферой Уимблдона. Посмотрим, как далеко получится зайти, — сказал Алькарас в интервью на корте.

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