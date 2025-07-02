Карлос Алькарас — о 20 победах подряд: просто стараюсь получать удовольствие

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что продлил свою победную серию до 20 матчей.

Алькарас (2) вышел в третий круг Уимблдона-2025, со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграв 733-ю ракетку мира из Великобритании Оливера Тарвета (Q).

– Ты одержал 20-ю победу подряд. Каково это быть в такой форме?

– Думаю, я нашёл правильный подход. Стараюсь получать удовольствие от каждого матча независимо от результата. Это, наверное, ключ к успеху в последние два-три месяца. Когда у тебя победная серия, ты просто стараешься продолжать. Играя на этом турнире и на этом корте, я стараюсь двигаться вперёд. Воспринимаю это как подарок и стараюсь максимально наслаждаться атмосферой Уимблдона. Посмотрим, как далеко получится зайти, — сказал Алькарас в интервью на корте.