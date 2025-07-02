Карлос Алькарас — о 20 победах подряд: просто стараюсь получать удовольствие

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что продлил свою победную серию до 20 матчей.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|4
|
|6
|6
Алькарас (2) вышел в третий круг Уимблдона-2025, со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграв 733-ю ракетку мира из Великобритании Оливера Тарвета (Q).
– Ты одержал 20-ю победу подряд. Каково это быть в такой форме?
– Думаю, я нашёл правильный подход. Стараюсь получать удовольствие от каждого матча независимо от результата. Это, наверное, ключ к успеху в последние два-три месяца. Когда у тебя победная серия, ты просто стараешься продолжать. Играя на этом турнире и на этом корте, я стараюсь двигаться вперёд. Воспринимаю это как подарок и стараюсь максимально наслаждаться атмосферой Уимблдона. Посмотрим, как далеко получится зайти, — сказал Алькарас в интервью на корте.
- 2 июля 2025
-
22:35
-
22:31
-
22:15
-
22:09
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:49
-
21:36
-
21:21
-
21:08
-
20:55
-
20:48
-
20:45
-
20:27
-
20:25
-
20:18
-
19:58
-
19:57
-
19:44
-
19:34
-
19:21
-
19:19
-
19:15
-
19:04
-
19:01
-
18:50
-
18:46
-
18:30
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:50
-
17:42