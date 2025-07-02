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Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг Уимблдона

Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг Уимблдона
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13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв белоруску Александру Саснович (107-я ракетка мира) со счётом 6:2, 6:4.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Александра Саснович
107
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Элина Свитолина
13
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Элина Свитолина сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать 7 из 14 брейк-пойнтов. Александра Саснович выполнила за игру три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В третьем круге Уимблдона-2025 Элина Свитолина сыграет с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (23-й номер рейтинга WTA), которая была сильнее в своём матче второго круга турнира американки Энн Ли (6:7 (5:7), 6:1, 6:2).

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