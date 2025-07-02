Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг Уимблдона

13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв белоруску Александру Саснович (107-я ракетка мира) со счётом 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Элина Свитолина сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать 7 из 14 брейк-пойнтов. Александра Саснович выполнила за игру три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В третьем круге Уимблдона-2025 Элина Свитолина сыграет с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (23-й номер рейтинга WTA), которая была сильнее в своём матче второго круга турнира американки Энн Ли (6:7 (5:7), 6:1, 6:2).