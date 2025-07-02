Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг Уимблдона
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13-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв белоруску Александру Саснович (107-я ракетка мира) со счётом 6:2, 6:4.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 20:45 МСК
107
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
|
|6
13
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Элина Свитолина сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать 7 из 14 брейк-пойнтов. Александра Саснович выполнила за игру три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
В третьем круге Уимблдона-2025 Элина Свитолина сыграет с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (23-й номер рейтинга WTA), которая была сильнее в своём матче второго круга турнира американки Энн Ли (6:7 (5:7), 6:1, 6:2).
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