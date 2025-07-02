Только одна теннисистка из топ-5 посева осталась на Уимблдоне после 3-го дня турнира

По итогам третьего игрового дня Уимблдона-2025 в женской сетке турнира осталась лишь одна теннисистка из топ-5 посева. Это трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Остальные девушки соревнования покинули.

Кори Гауфф (США, 2) — Даяна Ястремская (Украина, 48-я ракетка мира) — 6:7 (3:7), 1:6 — первый круг.

Джессика Пегула (США, 3) — Элизабетта Коччаретто (Италия, 116-я ракетка мира) — 2:6, 3:6 — первый круг.

Жасмин Паолини (Италия, 4) — Камилла Рахимова (Россия, 80-я ракетка мира) — 6:4, 4:6, 4:6 — второй круг.

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — Катержина Синякова (Чехия, 81-я ракетка мира) — 5:7, 6:4, 1:6 — первый круг.