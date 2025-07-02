Камилла Рахимова впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 мирового рейтинга
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80-я ракетка мира, 23-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга.
Это произошло во втором круге Уимблдона-2025. Рахимова со счётом 4:6, 6:4, 6:4 одержала волевую победу над прошлогодней финалисткой турнира, пятой ракеткой мира из Италии Жасмин Паолини (4).
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 19:40 МСК
5
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|4
|4
|
|6
|6
80
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Отметим, что до этой встречи с Паолини Рахимова проиграла семь матчей теннисисткам первой десятки.
Также Рахимова впервые с «Ролан Гаррос» — 2023 вышла в третий круг турнира «Большого шлема».
За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Рахимова сразится с чешской теннисисткой Линдой Носковой (27-й номер рейтинга WTA).
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