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Камилла Рахимова впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 мирового рейтинга

Камилла Рахимова впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 мирового рейтинга
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80-я ракетка мира, 23-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга.

Это произошло во втором круге Уимблдона-2025. Рахимова со счётом 4:6, 6:4, 6:4 одержала волевую победу над прошлогодней финалисткой турнира, пятой ракеткой мира из Италии Жасмин Паолини (4).

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 19:40 МСК
Жасмин Паолини
5
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Камилла Рахимова
80
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Отметим, что до этой встречи с Паолини Рахимова проиграла семь матчей теннисисткам первой десятки.

Также Рахимова впервые с «Ролан Гаррос» — 2023 вышла в третий круг турнира «Большого шлема».

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Рахимова сразится с чешской теннисисткой Линдой Носковой (27-й номер рейтинга WTA).

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