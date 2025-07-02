Камилла Рахимова впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 мирового рейтинга

80-я ракетка мира, 23-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга.

Это произошло во втором круге Уимблдона-2025. Рахимова со счётом 4:6, 6:4, 6:4 одержала волевую победу над прошлогодней финалисткой турнира, пятой ракеткой мира из Италии Жасмин Паолини (4).

Отметим, что до этой встречи с Паолини Рахимова проиграла семь матчей теннисисткам первой десятки.

Также Рахимова впервые с «Ролан Гаррос» — 2023 вышла в третий круг турнира «Большого шлема».

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Рахимова сразится с чешской теннисисткой Линдой Носковой (27-й номер рейтинга WTA).