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Анастасия Павлюченкова — Эшлин Крюгер, результат матча 2 июля 2025, счет 7:6 (6:4), 6:4, 2-й круг, Уимблдон-2025

Анастасия Павлюченкова обыграла Эшлин Крюгер и вышла в третий круг Уимблдона
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50-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв американскую теннисистку Эшлин Крюгер (31-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Эшлин Крюгер
31
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

50-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв американскую теннисистку Эшлин Крюгер (31-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За время игры Павлюченкова выполнила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать 3 брейк-пойнта из 10. Эшлин Крюгер сделала две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх в матче.

В третьем круге Уимблдона-2-25 Анастасия Павлюченкова сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой (53-й номер рейтинга).

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