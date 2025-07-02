Анастасия Павлюченкова обыграла Эшлин Крюгер и вышла в третий круг Уимблдона

50-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв американскую теннисистку Эшлин Крюгер (31-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
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50-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв американскую теннисистку Эшлин Крюгер (31-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За время игры Павлюченкова выполнила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать 3 брейк-пойнта из 10. Эшлин Крюгер сделала две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх в матче.
В третьем круге Уимблдона-2-25 Анастасия Павлюченкова сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой (53-й номер рейтинга).
- 2 июля 2025
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