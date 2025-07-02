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Иржи Легечка — Маттия Беллуччи, результат матча 2 июля 2025, счет 0:3, 2-й круг Уимблдона

Сеяный Иржи Легечка потерпел поражение во втором круге Уимблдона-2025
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25-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка завершил выступление на Уимблдоне-2025.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 20:30 МСК
Иржи Легечка
25
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		1 5
7 7 		6 7
             
Маттия Беллуччи
73
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи

В матче второго круга Легечка (23) со счётом 6:7 (4:7), 1:6, 5:7 проиграл 73-й ракетке мира из Италии Маттии Беллуччи.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 9 минут. В её рамках Легечка восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Беллуччи 11 эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Нельзя не отметить, что перед стартом Уимблдона Легечка дошёл до финала травяного турнира ATP-500 в Лондоне.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Беллуччи сразится с 61-й ракеткой мира из Великобритании Кэмероном Норри.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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