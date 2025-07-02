«Я могла сыграть лучше». Паолини – о сенсационном поражении от Рахимовой на Уимблдоне

Прошлогодняя финалистка, пятая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини прокомментировала поражение от 80-й ракетки мира россиянки Камиллы Рахимовой во втором круге Уимблдона-2025. Рахимова обыграла Паолини со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

«Чувствую себя немного усталой. Тяжело принять это поражение. Перед этим турниром было два интенсивных месяца. Может, можно было пропустить первый турнир после «Ролан Гаррос», чтобы немного отдохнуть. Сейчас уже нет смысла об этом говорить. Надеялась сегодня выжать всё возможное на корте и фокусироваться на каждом розыгрыше.

Тяжёлое поражение, до сих пор думаю о втором сете. Я могла сыграть намного лучше. Она провела великолепный матч, но честно, я могла сыграть лучше. Особенно ментально, лучше держать концентрацию. Но внимание то появлялось, то пропадало.

Цель на остаток сезона — немного перезагрузиться и стараться ментально держаться в каждом розыгрыше», — сказала Паолини на пресс-конференции.