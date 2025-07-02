«Думаю, заслужила сегодня победу». Рахимова – о выходе в третий круг Уимблдона-2025

80-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова прокомментировала выход в третий круг Уимблдона-2025. В матче второго круга россиянка была сильнее итальянской теннисистки Жасмин Паолини (пятый номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 6:4.
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— Ты впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона. Что это значит для тебя?
— Думаю, что заслужила сегодня эту победу. Я очень много трудилась, чтобы добиться её, очень счастлива, что прошла в третий раунд и жду не дождусь, когда вновь смогу выйти на корт.
— Как у тебя получилось вернуться в игру после проигранного первого сета?
— Мне было немного тяжело и я потеряла свою подачу, но поняла, что если начну играть с первого же мяча во втором сете, то смогу попытаться победить.
— Ты вышла в третий круг. Многие сеяные теннисистки покинули турнир. Как ты воспринимаешь такие изменения в сетке?
— Я стараюсь не думать о соперницах, а фокусируюсь на своей игре. Просто представляю, что играю против обычной девушки, а не одной из лучших теннисисток мира и сегодня это сработало, – сказала Рахимова в интервью на корте после матча.
- 2 июля 2025
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