Арина Соболенко, Уимблдон: результаты матчей на 2 июля, следующий соперник, путь до титула

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко продолжает выступление на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результат её второй игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Арины Соболенко на Уимблдоне-2025:

первый круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Карсон Брэнстин (Канада) – 6:1, 7:5.

второй круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Мари Боузкова (Чехия) – 7:6 (7:4), 6:4.

Следующий матч Арины Соболенко на Уимблдоне-2025:

третий круг. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Эмма Радукану (Великобритания, 40);

Потенциальный путь Арины Соболенко к титулу:

1/8 финала. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Элина Свитолина (Украина, 14);

1/4 финала. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Мэдисон Киз (США, 6);

полуфинал. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Аманда Анисимова (13);

финал. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Мирра Андреева (Россия, 7).