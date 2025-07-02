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Кафельников: вообще нет уверенности, что кто-то из россиян выйдет во 2-ю неделю Уимблдона

Кафельников: вообще нет уверенности, что кто-то из россиян выйдет во 2-ю неделю Уимблдона
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников поделился мыслями касательно дальнейшего выступления россиян на Уимблдоне-2025.

«Лично у меня вообще нет уверенности, что кто-то из наших удачно выступит на Уимблдоне в этом году. Что хоть кто-то выйдет во вторую неделю. Возможно, только Мирра [Андреева] сможет, и то при счастливом стечении обстоятельств», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

В мужском одиночном разряде Уимблдона-2025 остались два россиянина – Андрей Рублёв (14) и Карен Хачанов (17), оба успешно преодолели второй круг. В женском одиночном разряде на момент начала второго круга шесть россиянок – Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова (обе уже вышли в третий), Мирра Андреева (7), Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова (18) и Анна Калинская.

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