Бадоса и Циципас расстались сразу после вылета с Уимблдона. Причиной стали травмы — Hola

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и грек Стефанос Циципас, занимающий 26-ю строчку мирового рейтинга ATP, расстались сразу после вылета с Уимблдона-2025, сообщает испанское издание Hola.com со ссылкой на источники, близкие к экс-паре.

«Расставание только что произошло. Они оба проиграли в первом круге Уимблдона, и всё сошлось для них воедино. Они не в порядке, что само собой разумеется. Это нормально для любой пары, которая расстаётся. Они очень хорошо начали год, но мечта была разрушена.

Они изо всех сил пытались сохранить свои отношения для будущего, но в конечном итоге это не удалось. Они вернулись к призракам из прошлого, отмеченные травмами, которые оба получили», — заявил близкий к теннисистам источник.

Издание отмечает, что основной причиной расставания стали травмы обоих теннисистов, которые сильно влияли на их отношения. Разрыв произошёл как «между взрослыми людьми, которые очень любили друг друга, и это было зрелое решение, не было ни третьих лиц, ни семейного влияния».