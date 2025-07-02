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Жоао Фонсека рассказал о важности психологической устойчивости в теннисе

Жоао Фонсека рассказал о важности психологической устойчивости в теннисе
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54-я ракетка мира из Бразилии 18-летний Жоао Фонсека рассказал, как улучшение психологической устойчивости помогает ему в профессиональной карьере теннисиста.

«Думаю, больше всего я прибавил в ментальности. Я пришёл из юниоров — это мой первый полноценный год в туре. Ментальность в профессиональном теннисе совсем другая. Иногда ты играешь свой лучший матч, но всё равно уступаешь, потому что соперник находит способ, цепляется за важные розыгрыши… Иногда ты сам зажимаешься на ключевых очках. Думаю, именно в этом аспекте я больше всего вырос», — сказал Фонсека на пресс-конференции после матча второго круга Уимблдона.

Ранее Фонсека вышел в третий круг Уимблдона-2025, где сыграет с чилийским теннисистом Николасом Харри.

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