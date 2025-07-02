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«Постараюсь насладиться моментом». Фонсека — о матче третьего круга Уимблдона с Харри

«Постараюсь насладиться моментом». Фонсека — о матче третьего круга Уимблдона с Харри
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54-я ракетка мира из Бразилии 18-летний Жоао Фонсека поделился ожиданиями от матча третьего круга Уимблдона-2025 с чилийским теннисистом Николасом Харри.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:00 МСК
Николас Харри
143
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Не начался
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Жоао Фонсека
54
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Я с большим уважением отношусь к игрокам, у которых были взлёты и падения, но которые снова и снова возвращались. Путь Николаса действительно вдохновляет. Я хорошо его знаю — мы общаемся, когда встречаемся на турнирах, и здорово видеть, как он путешествует со своими детьми. Я считаю его отличным теннисистом: у него потрясающая подача, и он умеет здорово выступать на траве. Я просто постараюсь насладиться моментом, игрой в третьем раунде. Надеюсь, получится продолжить прогрессировать», — сказал Фонсека на пресс-конференции после матча первого круга Уимблдона.

Во втором круге турнира Жоао Фонсека обыграл американца Дженсона Бруксби со счётом 6:4, 5:7, 6:2, 6:4.

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