«Постараюсь насладиться моментом». Фонсека — о матче третьего круга Уимблдона с Харри

54-я ракетка мира из Бразилии 18-летний Жоао Фонсека поделился ожиданиями от матча третьего круга Уимблдона-2025 с чилийским теннисистом Николасом Харри.
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«Я с большим уважением отношусь к игрокам, у которых были взлёты и падения, но которые снова и снова возвращались. Путь Николаса действительно вдохновляет. Я хорошо его знаю — мы общаемся, когда встречаемся на турнирах, и здорово видеть, как он путешествует со своими детьми. Я считаю его отличным теннисистом: у него потрясающая подача, и он умеет здорово выступать на траве. Я просто постараюсь насладиться моментом, игрой в третьем раунде. Надеюсь, получится продолжить прогрессировать», — сказал Фонсека на пресс-конференции после матча первого круга Уимблдона.
Во втором круге турнира Жоао Фонсека обыграл американца Дженсона Бруксби со счётом 6:4, 5:7, 6:2, 6:4.
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