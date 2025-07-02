Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас, Уимблдон 2025: результаты матчей на 2 июля, следующий соперник, путь до титула

Карлос Алькарас, Уимблдон-2025: результаты матчей, следующий соперник, путь до титула
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продолжает защиту титула на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результат его первого поединка, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2025:

1-й круг. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Фабио Фоньини (Италия) — 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1.
2-й круг. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Оливер Тарвет (Великобритания, Q) — 6:1, 6:4, 6:4.

Следующий матч Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2025:

3-й круг. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) или Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Потенциальный путь Карлоса Алькараса к титулу на Уимблдоне-2025:

1/8 финала. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Андрей Рублёв (Россия, 14).
1/4 финала. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Жоао Фонсека (Бразилия).
Полуфинал. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Карен Хачанов (Россия, 17).
Финал. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Янник Синнер (Италия, 1).

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Материалы по теме
Хачанов выиграл триллер на Уимблдоне! Рублёв также добыл сложнейшую волевую победу
Хачанов выиграл триллер на Уимблдоне! Рублёв также добыл сложнейшую волевую победу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android