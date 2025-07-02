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Эмма Наварро рассказала об особенностях дружбы с другими теннисистками в туре

Эмма Наварро рассказала об особенностях дружбы с другими теннисистками в туре
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10-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро поделилась мыслями о взаимоотношениях с другими теннисистками в туре.

«У меня хорошие отношения с теннисистками, особенно с американками за счёт совместных тренировок и участия в таких турнирах, как Олимпиада и Кубок Билли Джин Кинг. Мы стали хорошими друзьями с Джессикой Пегулой за последний год или около того. Но при этом они всё равно остаются твоими соперницами. В этом есть своя особенность: вы дружите, но одновременно должны играть друг против друга», – приводит слова Наварро Tatler.

Эмма Наварро принимает участие в розыгрыше Уимблдона-2025, она вышла во второй круг турнира, где сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

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