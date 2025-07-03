Фриц до крови поранил локоть после падений в матче второго круга Уимблдона-2025

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц до крови поранил локоть во время матча второго круга на Уимблдоне-2025. За выход в третий круг он борется с 40-й ракеткой мира из Канады Габриэлем Диалло.

Фриц поранил локоть в четвёртом сете матча, когда два раза за пять минут упал, поскользнувшись на траве. Отметим, что четвёртую партию Диалло выиграл со счётом 6:4 и перевёл поединок в пятый сет. Тейлору пришлось взять медицинский тайм-аут, чтобы врач мог остановить ему кровь и обработать рану.

Фото: скриншот из трансляции

Отметим, что Фриц проводит уже второй пятисетовик на Уимблдоне-2025. В первом круге Тейлор одолел Джованни Мпетчи Перрикара, причём решающий сет они доигрывали 2 июля.