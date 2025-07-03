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Фриц до крови поранил локоть после падений в матче второго круга Уимблдона-2025

Фриц до крови поранил локоть после падений в матче второго круга Уимблдона-2025
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц до крови поранил локоть во время матча второго круга на Уимблдоне-2025. За выход в третий круг он борется с 40-й ракеткой мира из Канады Габриэлем Диалло.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 20:55 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 7 4 6
6 		3 6 0 6 3
             
Габриэль Диалло
40
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Фриц поранил локоть в четвёртом сете матча, когда два раза за пять минут упал, поскользнувшись на траве. Отметим, что четвёртую партию Диалло выиграл со счётом 6:4 и перевёл поединок в пятый сет. Тейлору пришлось взять медицинский тайм-аут, чтобы врач мог остановить ему кровь и обработать рану.

Фото: скриншот из трансляции

Отметим, что Фриц проводит уже второй пятисетовик на Уимблдоне-2025. В первом круге Тейлор одолел Джованни Мпетчи Перрикара, причём решающий сет они доигрывали 2 июля.

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