Фриц до крови поранил локоть после падений в матче второго круга Уимблдона-2025
Поделиться
Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц до крови поранил локоть во время матча второго круга на Уимблдоне-2025. За выход в третий круг он борется с 40-й ракеткой мира из Канады Габриэлем Диалло.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 20:55 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|4
|6
|
|3
|6 0
|6
|3
40
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Фриц поранил локоть в четвёртом сете матча, когда два раза за пять минут упал, поскользнувшись на траве. Отметим, что четвёртую партию Диалло выиграл со счётом 6:4 и перевёл поединок в пятый сет. Тейлору пришлось взять медицинский тайм-аут, чтобы врач мог остановить ему кровь и обработать рану.
Фото: скриншот из трансляции
Отметим, что Фриц проводит уже второй пятисетовик на Уимблдоне-2025. В первом круге Тейлор одолел Джованни Мпетчи Перрикара, причём решающий сет они доигрывали 2 июля.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июля 2025
-
01:12
-
00:54
-
00:41
-
00:26
-
00:14
-
00:12
-
00:00
- 2 июля 2025
-
23:53
-
23:49
-
23:47
-
23:31
-
23:29
-
23:15
-
23:10
-
23:04
-
22:57
-
22:42
-
22:35
-
22:31
-
22:15
-
22:09
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:49
-
21:36
-
21:21
-
21:08
-
20:55
-
20:48
-
20:45
-
20:27
-
20:25
-
20:18
-
19:58