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«Дело вообще не в теннисе». Рублёв высказался о жалобе Зверева на ментальное здоровье

«Дело вообще не в теннисе». Рублёв высказался о жалобе Зверева на ментальное здоровье
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об откровенных словах третьей ракетки мира немца Александра Зверева, который после вылета с Уимблдона-2025 заявил, что испытывает серьёзные ментальные проблемы уже долгое время.

«Если честно, тут дело вообще не в теннисе. Можно находить оправдания, типа ты вымотан или ментально устал от игры нон-стоп, но тут дело вообще не в теннисе. Теннис — просто триггерная точка. Дело в том, что у тебя внутри. Такое с каждым бывает, потому что Саша любит теннис… Многие игроки любят теннис. А те, кто не любит, более расслабленные. Им всё равно, может, у них другие приоритеты. Но у тех, кто теннис любит, он служит триггером.

Скажите Саше или кому-то ещё взять паузу, но ему это будет сложно сделать, потому что он бы хотел играть. Касперу [Рууду] тоже нелегко. Может, сейчас, когда травяной сезон, но ему точно нелегко взять паузу. Он точно тренируется. Недостаточно просто сказать: я беру паузу, буду лежать на пляже. Он точно готовится. Так что да, дело тут не в теннисе. Теннис — это просто триггер», — сказал Рублёв на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона-2025.

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