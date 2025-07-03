«На корт выходят парни, о которых даже не слышал». Тиафо — о конкуренции в АТР-туре

12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился мнением о связи поражений топ-игроков в первых кругах Уимблдона-2025 с ростом конкуренции в АТР-туре. Тиафо проиграл в матче второго круга британцу Кэмерону Норри (6:4, 4:6, 3:6, 5:7).

«С каждым годом конкуренция растёт, и игроков высокого уровня становится всё больше. Тот же Норри несколько лет назад доходил до полуфинала Уимблдона — и вот сейчас я играю с ним уже во втором круге. Молодёжь прибавляет, на корт выходят парни, о которых ты даже не слышал, и они начинают с тобой бороться на равных. Думаю, теннис стал куда сложнее, чем был несколько лет назад. Сейчас в туре просто невероятный уровень», — сказал Тиафо на пресс-конференции после матча.

Фрэнсис Тиафо стал 14-м сеяным на Уимблдоне теннисистом, потерпевшим поражение в первых кругах турнира.