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«На корт выходят парни, о которых даже не слышал». Тиафо — о конкуренции в АТР-туре

«На корт выходят парни, о которых даже не слышал». Тиафо — о конкуренции в АТР-туре
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12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился мнением о связи поражений топ-игроков в первых кругах Уимблдона-2025 с ростом конкуренции в АТР-туре. Тиафо проиграл в матче второго круга британцу Кэмерону Норри (6:4, 4:6, 3:6, 5:7).

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:10 МСК
Кэмерон Норри
61
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 7
6 		4 3 5
             
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«С каждым годом конкуренция растёт, и игроков высокого уровня становится всё больше. Тот же Норри несколько лет назад доходил до полуфинала Уимблдона — и вот сейчас я играю с ним уже во втором круге. Молодёжь прибавляет, на корт выходят парни, о которых ты даже не слышал, и они начинают с тобой бороться на равных. Думаю, теннис стал куда сложнее, чем был несколько лет назад. Сейчас в туре просто невероятный уровень», — сказал Тиафо на пресс-конференции после матча.

Фрэнсис Тиафо стал 14-м сеяным на Уимблдоне теннисистом, потерпевшим поражение в первых кругах турнира.

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