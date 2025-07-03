Тейлор Фриц выиграл второй пятисетовик за три дня на Уимблдоне-2025

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц пробился в третий круг Уимблдона-2025.
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Во втором круге Фриц (5) со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 6:3 обыграл 40-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.
Встреча Фрица с Диалло продлилась 3 часа 11 минут. В её рамках Тейлор 27 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Габриэля 26 эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Отметим, что это уже второй выигранный пятисетовик Фрица за три дня. В первом круге Уимблдона Тейлор одолел француза Джованни Мпетчи Перрикара, причём решающий сет они доигрывали 2 июля.
Следующим соперником Фрица на Уимблдоне станет победитель матча Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 26).
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