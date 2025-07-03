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Тейлор Фриц — Габриэль Диалло, результат матча 2 июля 2025, счет 3:2, 2-й круг Уимблдона

Тейлор Фриц выиграл второй пятисетовик за три дня на Уимблдоне-2025
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц пробился в третий круг Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 20:55 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 7 4 6
6 		3 6 0 6 3
             
Габриэль Диалло
40
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Во втором круге Фриц (5) со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 6:3 обыграл 40-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.

Встреча Фрица с Диалло продлилась 3 часа 11 минут. В её рамках Тейлор 27 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Габриэля 26 эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Отметим, что это уже второй выигранный пятисетовик Фрица за три дня. В первом круге Уимблдона Тейлор одолел француза Джованни Мпетчи Перрикара, причём решающий сет они доигрывали 2 июля.

Следующим соперником Фрица на Уимблдоне станет победитель матча Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 26).

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