Тейлор Фриц выиграл второй пятисетовик за три дня на Уимблдоне-2025

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц пробился в третий круг Уимблдона-2025.

Во втором круге Фриц (5) со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 6:3 обыграл 40-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.

Встреча Фрица с Диалло продлилась 3 часа 11 минут. В её рамках Тейлор 27 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Габриэля 26 эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Отметим, что это уже второй выигранный пятисетовик Фрица за три дня. В первом круге Уимблдона Тейлор одолел француза Джованни Мпетчи Перрикара, причём решающий сет они доигрывали 2 июля.

Следующим соперником Фрица на Уимблдоне станет победитель матча Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 26).