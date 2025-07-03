«На мне не будет никакого давления». Радукану — о матче с Соболенко на Уимблдоне
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40-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась ожиданиями от матча третьего круга Уимблдона-2025, где ей предстоит сыграть с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2025, пятница. 13:00 МСК
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Эмма Радукану
Э. Радукану
«Она сейчас первая ракетка мира, доминирует в туре и буквально всё выигрывает. Это будет действительно очень сложный матч, но я так рада тому, как сегодня выступила.
Всё, что я могу, — это контролировать свою сторону корта как можно лучше. Когда играешь с такой соперницей, понимаешь, что нужно показывать лучший теннис. Но, думаю, в следующем круге на мне не будет никакого давления», — сказала Радукану после матча второго круга турнира.
Во втором круге Уимблдона-2025 Эмма Радукану была сильнее чешки Маркеты Вондроушовой (6:3, 6:3).
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