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Уимблдон-2025, женщины: результаты игрового дня 2 июля

Уимблдон-2025, женщины: результаты игрового дня 2 июля
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В среду, 2 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) прошёл третий игровой день Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, второй круг. Результаты 2 июля:

  • Виктория Томова (Болгария) — Санай Картал (Великобритания) — 2:6, 2:6;
  • Ольга Данилович (Сербия) — Мэдисон Киз (США, 6) — 4:6, 2:6;
  • Лейла Фернандес (Канада, 29) — Лаура Зигемунд (Германия) — 2:6, 3:6;
  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Мари Боузкова (Чехия) — 7:6 (7:4), 6:4;
  • Кристина Букша (Испания) — Донна Векич (Хорватия, 22) — 6:1, 6:3;
  • Элисе Мертенс (Бельгия, 24) — Энн Ли (США) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:2;
  • Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 21) — Далма Галфи (Венгрия) — 6:7 (6:9), 1:6;
  • Кэти Бултер (Великобритания) — Солана Сьерра (Аргентина, LL) — 7:6 (9:7), 2:6, 1:6;
  • Ева Лис (Германия) — Линда Носкова (Чехия, 30) — 2:6, 6:2, 3:6;
  • Рената Сарасуа (Мексика) — Аманда Анисимова (США, 13) — 4:6, 3:6;
  • Диана Шнайдер (Россия,12) — Диан Парри (Франция, Q) — 4:6, 1:6;
  • Наоми Осака (Япония) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:2;
  • Жасмин Паолини (Италия, 4) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:4, 4:6, 4:6;
  • Эмма Радукану (Великобритания) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 6:3;
  • Александра Саснович (Беларусь, Q) — Элина Свитолина (Украина, 14— – 2:6, 4:6;
  • Эшлин Крюгер (США, 31) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:7 (4:7), 4:6.
Сетка женского турнира Уимблдона 2025
Календарь женского турнира Уимблдона 2025
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