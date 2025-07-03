Уимблдон-2025, женщины: результаты игрового дня 2 июля
В среду, 2 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) прошёл третий игровой день Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей дня соревнований в женском одиночном разряде.
Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, второй круг. Результаты 2 июля:
- Виктория Томова (Болгария) — Санай Картал (Великобритания) — 2:6, 2:6;
- Ольга Данилович (Сербия) — Мэдисон Киз (США, 6) — 4:6, 2:6;
- Лейла Фернандес (Канада, 29) — Лаура Зигемунд (Германия) — 2:6, 3:6;
- Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Мари Боузкова (Чехия) — 7:6 (7:4), 6:4;
- Кристина Букша (Испания) — Донна Векич (Хорватия, 22) — 6:1, 6:3;
- Элисе Мертенс (Бельгия, 24) — Энн Ли (США) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:2;
- Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 21) — Далма Галфи (Венгрия) — 6:7 (6:9), 1:6;
- Кэти Бултер (Великобритания) — Солана Сьерра (Аргентина, LL) — 7:6 (9:7), 2:6, 1:6;
- Ева Лис (Германия) — Линда Носкова (Чехия, 30) — 2:6, 6:2, 3:6;
- Рената Сарасуа (Мексика) — Аманда Анисимова (США, 13) — 4:6, 3:6;
- Диана Шнайдер (Россия,12) — Диан Парри (Франция, Q) — 4:6, 1:6;
- Наоми Осака (Япония) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:2;
- Жасмин Паолини (Италия, 4) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:4, 4:6, 4:6;
- Эмма Радукану (Великобритания) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 6:3;
- Александра Саснович (Беларусь, Q) — Элина Свитолина (Украина, 14— – 2:6, 4:6;
- Эшлин Крюгер (США, 31) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:7 (4:7), 4:6.
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