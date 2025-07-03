Уимблдон-2025, мужчины: результаты игрового дня 2 июля

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2 июля в Лондоне, Великобритания, прошёл третий игровой день мужского Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми заметными его результатами.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины. Первый круг, 1 июля. Самые заметные результаты:

Адриан Маннарино (Франция, Q) — Валентен Руае (Франция, Q) – 6:4, 6:4, 5:7, 7:6 (7:1).

Жоао Фонсека (Бразилия) — Дженсон Бруксби (США) – 6:4, 5:7, 6:2, 6:4.

Карен Хачанов (Россия, 17) – Синтаро Мочизуки (Япония, Q) — 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, 6:4.

Андрей Рублёв (Россия, 14) — Ллойд Харрис (ЮАР) – 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Кэмерон Норри (Великобритания) — Фрэнсис Тиафо (США, 12) – 4:6, 6:4, 6:3, 7:5.

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Оливер Тарвет (Великобритания, Q) — 6:1, 6:4, 6:4.

Тейлор Фриц (США, 5) — Габриэль Диалло (Канада) – 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 6:3.

Маттия Беллуччи (Италия) – Иржи Легечка (Чехия, 23) – 7:6 (7:4), 6:1, 7:5.