Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв объяснил большое количество сенсационных результатов на старте Уимблдона

Андрей Рублёв объяснил большое количество сенсационных результатов на старте Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил большое количество сенсационных результатов на Уимблдоне-2025. Ранее россиянин вышел в третий круг турнира, обыграв 320-ю ракетку мира из ЮАР Ллойда Харриса.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 16:35 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 1 		6 7 7 6
7 7 		4 6 5 3
             
Ллойд Харрис
320
ЮАР
Ллойд Харрис
Л. Харрис

«Сейчас теннис изменился. Сейчас уровень другой, все умеют бить по мячу. Каждый может быть опасен. Все умеют подавать с силой более 200 км/ч. Сейчас всё больше зависит от того, кто стабильнее, кто более сосредоточен, кто лучше подготовлен. Это уже другое. Раньше разрыв был больше. Даже три года назад, когда я играл с Ллойдом во втором раунде Уимблдона, у меня было ощущение, что если я сосредоточен, то у него нет шансов. Сегодня у меня было чувство, что даже если я сосредоточен, выиграть будет очень трудно. Уровень другой. Сейчас все умеют сильно бить. Все идут ва-банк. Попадёт или нет, всё равно, 50 на 50, потому что они знают, что у них подача 200+, они удержат свою подачу. И в какой-то момент добьются своего.

Раньше было больше тактики, стратегии — как играть, как защищаться, как принимать мячи. А теперь — хорошо, у тебя есть тактика. Хорошо, ты хочешь играть так. А соперник подаёт на 220 км/ч — эйс. Хорошо, ты принял, следующий мяч он снова подаёт на полной мощности. Тактика уже не так сильно работает. Только когда покрытие медленное — тогда да. Тогда мы видим больше розыгрышей, больше тактики. Тогда побеждает тот, кто лучше физически подготовлен и у кого удары качественнее. А здесь, на быстрых кортах, видно, все умеют сильно бить — и потому у всех есть шанс», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

Ранее сообщалось, что в первом круге Уимблдона-2025 вылетели 13 сеяных мужчин. Это повторение рекорда турниров «Большого шлема» по числу поражений сеяных теннисистов.

Материалы по теме
Хачанов выиграл триллер на Уимблдоне! Рублёв также добыл сложнейшую волевую победу
Хачанов выиграл триллер на Уимблдоне! Рублёв также добыл сложнейшую волевую победу
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android