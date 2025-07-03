Андрей Рублёв объяснил большое количество сенсационных результатов на старте Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил большое количество сенсационных результатов на Уимблдоне-2025. Ранее россиянин вышел в третий круг турнира, обыграв 320-ю ракетку мира из ЮАР Ллойда Харриса.

«Сейчас теннис изменился. Сейчас уровень другой, все умеют бить по мячу. Каждый может быть опасен. Все умеют подавать с силой более 200 км/ч. Сейчас всё больше зависит от того, кто стабильнее, кто более сосредоточен, кто лучше подготовлен. Это уже другое. Раньше разрыв был больше. Даже три года назад, когда я играл с Ллойдом во втором раунде Уимблдона, у меня было ощущение, что если я сосредоточен, то у него нет шансов. Сегодня у меня было чувство, что даже если я сосредоточен, выиграть будет очень трудно. Уровень другой. Сейчас все умеют сильно бить. Все идут ва-банк. Попадёт или нет, всё равно, 50 на 50, потому что они знают, что у них подача 200+, они удержат свою подачу. И в какой-то момент добьются своего.

Раньше было больше тактики, стратегии — как играть, как защищаться, как принимать мячи. А теперь — хорошо, у тебя есть тактика. Хорошо, ты хочешь играть так. А соперник подаёт на 220 км/ч — эйс. Хорошо, ты принял, следующий мяч он снова подаёт на полной мощности. Тактика уже не так сильно работает. Только когда покрытие медленное — тогда да. Тогда мы видим больше розыгрышей, больше тактики. Тогда побеждает тот, кто лучше физически подготовлен и у кого удары качественнее. А здесь, на быстрых кортах, видно, все умеют сильно бить — и потому у всех есть шанс», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

Ранее сообщалось, что в первом круге Уимблдона-2025 вылетели 13 сеяных мужчин. Это повторение рекорда турниров «Большого шлема» по числу поражений сеяных теннисистов.