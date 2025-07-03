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Радукану отреагировала на слова Зверева, который пожаловался на ментальные проблемы

Радукану отреагировала на слова Зверева, который пожаловался на ментальные проблемы
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40-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану отреагировала на слова немца Александра Зверева, который после вылета с Уимблдона-2025 заявил, что испытывает серьёзные ментальные проблемы уже долгое время.

«Я думаю, теннис — очень сложный вид спорта. Ты практически каждую неделю проигрываешь. Из всех турниров за год, примерно 26 недель, ты почти всё это время проигрываешь. Это очень трудная мысль, с которой нужно научиться жить. Но в то же время, каждую неделю есть новый шанс. Мы часто видим, как игроки после серии из 5, 6, 7 поражений подряд внезапно выигрывают турнир, и это полностью меняет их сезон. Это психологически очень непростая игра.

Для меня, например, важным стало то, чтобы быть в окружении хороших людей… пытаться «выигрывать день», фокусироваться на процессе как можно больше. Потому что получать радость только от результата — сложно. Всё слишком нестабильно. Это американские горки. Так что я стараюсь просто задать себе вопрос: «Стала ли я сегодня хотя бы на 1% лучше? Или хотя бы удержала свой уровень?» Потому что даже просто удерживать форму — это уже навык. Если не делать нужную работу — легко скатиться вниз. Так что для меня цель — хотя бы поддерживать себя или понемногу становиться лучше», — приводит слова Радукану The Tennis Letter.

В матче третьего круга Уимблдона-2025 Радукану предстоит сыграть с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

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