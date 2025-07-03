Соболенко: грустно видеть так много сюрпризов на Уимблдоне, это действительно печально

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на большое количество сенсационных результатов на Уимблдоне.

«Грустно видеть так много сюрпризов на турнире — как в женской, так и в мужской сетке. Это действительно печально. Если честно, я стараюсь концентрироваться на себе. Конечно, я в курсе всех этих неожиданностей, но считаю, что очень важно сосредоточиться на себе и двигаться шаг за шагом, не заглядывая в сетку. Потому что это только добавляет нервов, сомнений и всего прочего», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Ранее сообщалось, что в первом круге Уимблдона-2025 вылетели 13 сеяных мужчин. Это повторение рекорда турниров «Большого шлема» по числу поражений сеяных теннисистов.